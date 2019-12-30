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Erdoğan'dan flaş yerli otomobil açıklaması

Beştepe'de düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil projesi ile ilgili olarak "Devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler" dedi. Erdoğan, İstanbul'da yapmayı planladıkları kanal projesine yönelik eleştirilere de yine tepki gösterdi.

GÜNDEM 30.12.2019, 18:13 30.12.2019, 18:13
Erdoğan'dan flaş yerli otomobil açıklaması

Ankara Beştepe'de TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni düzenlendi. 

Törenin açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. 

Erdoğan, İstanbul'daki kanal projesini hayata geçireceklerini söyledi. 

Törenin sonunda ödüller dağıtıldı. Bu yıl 57 bilim insanı TÜBİTAK ve TÜBA tarafından ödüle layık görüldü.



ulusal.com.tr

#Devrin Otomobili #togg #Devrim otomobili
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