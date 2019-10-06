Fırat'ın Doğusu için "Söz Bitti" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki kapanış konuşmasın da da operasyon mesajı verdi. Teröristlerin sınırda cirit attığını belirtip PKK'ya yapılan silah yardımlarını gündeme getiren Cumhurbaşkanı "Hesabını soracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Amerika ile çıkmaza giren Güvenli bölge konusunda bir kez daha operasyon mesajı verdi.



Partisinin Kızılcahamam'daki kapanış konuşmasını yapan Erdoğan, Amerika'nın PKK'ya yaptığı yardımı gündeme getirdi. Sert ifadeler kullandı.



Cumhurbaşkanı "Üzerimize ne düşünüyorsa onu yapacağız" dedi.



Erdoğan, "Birileri çıkmış televizyonlarda neymiş ‘Güvenli bölgeyi ABD kendisi planlamış, güvenli bölge olayının Erdoğan ile bir ilgisi yokmuş’ diyorlar. Bunlar geçmişi okumaktan aciz insanlar. Bunlara da televizyonda bu imkanı veriyorlar. Bir kere sayın Obama döneminde nerelerin güvenli bölge olabileceğini söyleyen şahsım." dedi.



Erdoğan, "Ne yazık ki PKK PYD, YPG gibi terör örgütleri buralarda cirit atıyorlar. Trump Fırat’ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi ama yanındakiler talimata uymuş değil." ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr