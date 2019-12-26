Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul yanıtı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle

"Kanal İstanbul'a muhalefetin de destek olmasından memnun oluruz. Ama onlar destek olmayız parasını da ödemeyiz diyorlar. Bu çocukların kendi aralarında evcilik oynarken etmeyecek bir sözdür. Bunlar gittikleri yerlerde ülkelerini şikayet edip sakın gelmeyin çağrısı yapacak zihniyetteler. Onun için ihya olmuyor, kendi bataklıklarında çırpınıp duruyorlar. Karşı çıkıyorsanız alternatiflerinizi ortaya koyarsınız. Bizi de ikna edersiniz. Bunların söylediği bunu hangi parayla yapacaksınız diyorlar. YİP ile olursa bütçemizden para çıkmayacak. Mili bütçeden de bunu yapar mıyız, yaparız. Kaynakları bellidir. Deprem riski diyorlar, çevre ve deprem meselesi dair 56 kurumdan olumlu görüş alınmıştır. CHP kafasının FSM'de Yavuz Sultan Köprüsü'nde İstanbul-İzmir otoyolunda ve yüzlerce projedeki tutumunu milletimiz biliyor. Milletimiz Türkiye'yi istemezükçü zihniyetin eline bırakmadı. Kanal İstanbul'u boğaz trafiğinin alternatifi olarak planlıyoruz. Boğaz'dan günde 18 civarında gemi geçti. Böylesine yoğun bir trafiği boğazın kaldırmadığını boğaza bakan herkes görebilir. Sadece 2 yılda irili ufaklı 41 gemi kazası yaşandı. Geçmişte yaşanan felaketleri unutmamalıyız. Bu proje ile iyice sıkışan İstanbul'a yeni hayat alanları açıyoruz. Montrö sözleşmesiyle de bir ilgisi yoktur. İstanbul çok daha kıymetlenecektir. İBB Belediye Başkanlığını nasıl olduysa aldılar ama İstanbul seçimlerini AK Parti kazandı. Şimdi çıkmış kanal gereksiz diyor. Bunun kararını vermek sana düşmez, bu karar bize ve İBB Meclisi'ne aittir. Adımlarımızı attık, atıyoruz. Yola kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Bu işi inşallah yapacağız. Biz vatanımız İstanbul'a bu projeyi kazandırmakta kararlıyız. Projenin sahibi Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Kurumların görevi üzerlerine düşen görevi yapmaktır. Görevini yapmayan hukuka hesabını verecektir."

"MÜTEAHHİTLERİ TEHDİT EDİYOR"

AYM bu projenin YİP kapsamına alınmasıyla ilgili düzenlemenin iptaline ilişkin malum çevrenin itirazını reddedilmiştir. Projenin kararı verilmiş ve belirli aşamaya gelinmiştir. Yakında bununla ilgili ihaleye çıkılacaktır. Devletimize ve milletimize yük getirmeden YİP ile olduk ki bulamadık milli bütçeden bunu yapmak suretiyle bunu hayata geçireceğiz. Ana muhalefetin başındaki zat müteahhitlerini tehdit ediyor. Biz geliyoruz bunu iptal edeceğiz... Sen gelmeyeceksin, zaten gelemezsin. Bu ülkede dikili ağacı olmayana benim milletim yürü demez.