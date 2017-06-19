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Erdoğan'dan kritik ziyaret! Almanya'ya gidiyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7-8 Temmuz tarihlerinde Almanya'ya gidecek.

Erdoğan'dan kritik ziyaret! Almanya'ya gidiyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Almanya'ya ziyarette bulunacak. 

Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkiler son dönemde, Almanya'nın FETÖ'cülere yönelik sığınma taleplerine olumlu yanıt vermesi, İncirlik Üssü, Almanya'da yapılması planlanan referandum mitinglerine getirilen yasaklar gibi konularla karşılıklı olarak gerilmişti. İncirlik krizi Almanya'nın üsteki askeri varlığını çekme kararı ile sonuçlanmıştı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temmuz ayında gerçekleştireceği ziyaret bu başlıklar açısından oldukça önem kazanıyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Haziran'da, Türkiye'ye resmi temaslarda bulunmak üzere gelen Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'i kabul etmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #almanya #erdoğan
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