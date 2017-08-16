Parti teşkilatlarında hızla yenilenmeye gitmek isteyen AKP lideri Tayyip Erdoğan'ın kurmaylarına 4 yeni talimat verdiği öğrenildi. Hafta başında yapılan MYK toplantısında Erdoğan, Mart 2018'de sahaya inilmesi ve partiye oy getirecek yeni isimlerin tespit edilmesini istedi. Erdoğan, bunların yanı sıra parti içi kavgaların bitirilmesi için de yeni bir talimat daha verdi

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, AKP Genel Başkanı olmasının ardından partide başlayan tavsiye sürecine ilişkin kurmaylarına 4 yeni talimat verdiği ortaya çıktı.



Erdoğan'ın talimatlarının, hafta başında yapılan Merkez Yürütme Kurulu'nda ele alınan kongre takvimlerine ilişkin olduğu belirtildi.



Bu kapsamda Erdoğan, parti kongrelerin Şubat 2018'de biteceğini hatırlatarak Martta sahaya güçlü inilmesini istediği, partiye oy kazandıracak yeni isimlerin bulunması talimatını verdiği ifade edildi.



AKP liderinin bir diğer talimatının ise sahada kadınlar ve gençlerin aktif olarak yer alması olduğu kaydedildi.



Kurmaylara verilen son talimat ise parti içi kavgaların bitirilmesi.



Edinilen bilgilere Erdoğan, parti örgütlerinin yüzde 40 ila 50 civarında bir değişikliğe gitmeyi düşündüğünü MYK toplantısında ilan etti.



Erdoğan'ın yenilenme hedeflerinden biri de belediye başkanlarını değiştirmek.



ulusal.com.tr