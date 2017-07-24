Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 94’üncü yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. İstiklal destanının, Lozan Antlaşması ile diplomasi ve hukuk alanında tescil edildiğini söyleyen Erdoğan “Türk Milleti, Sevr'i yırtıp atmış, bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya kabul ettirmiştir” dedi.

Lozan ile Sevr’in yırtılıp atıldığını söyledi, “Bağımsızlık” vurgusu yaptı.” Bugün de beka mücadelesi yürütüyoruz” dedi.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 94’üncü yıldönümüne ilişkin bir mesaj yayınladı.



Türkiye’nin dün olduğu gibi bugün de bir beka mücadelesi yürüttüğünü söyleyen Erdoğan, Amerika destekli 15 Temmuz darbe girişimine vurgu yaptı.



Yazılı açıklama yapan Erdoğan “Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i ve kahraman silah arkadaşlarını tazimle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.



Antlaşmanın yıldönümünde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir mesaj yayınladı. Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Osmanlı'nın Sevr Antlaşması ile kaybettiği Anadolu'yu, bize yeniden kazandıran Lozan Antlaşması'nın 94. yılı kutlu olsun!” diye yazdı.





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