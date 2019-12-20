Erdoğan'dan Malezya’da gündeme dair açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündem maddelerinden ilki Libya oldu. Türkiye geçen haftalarda Libya ile 2 anlaşma yaptı. Yankıları sürüyor. İlkinde deniz yetki alanlarının sınırları belirlendi, ikincisinde askeri işbirliği için mutabakat imzaladı.



Libya'da şu an iki başlılık var. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Halife Hafter...

Libya'ya ile varılan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakatı'na CHP, İyi Parti ve HDP hayır demişti. Erdoğan bu duruma da tepki gösterdi.

ABD’de de onaylanan savunma bütçesi Türkiye karşıtı maddeler içeriyor. S-400 alınımı nedeniyle F-35 uçakları teslim edilmeyecek ve Türkiye'ye yaptırım uygulanacak. TürkAkım nedeniyle Türk gemi şirketlerine yaptırım uygulanacak. Ayrıca Rum Kesime'ne silah ambargosunun şartlı olarak kaydırılması öngörülüyor.

Erdoğan, yerli otomobil için de tarih verdi. "Ön gösterimi 27 Aralık Cuma günü Gebze’de düşünüyoruz." dedi.

ulusal.com.tr