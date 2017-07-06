Dışişleri'nden çok sert Avrupa Parlamentosu açıklaması
Dışişleri'nden çok sert Avrupa Parlamentosu açıklaması
MEB'den o öğrenciler için flaş açıklama
MEB'den o öğrenciler için flaş açıklama
Erdoğan'dan önemli mesajlar
Erdoğan'dan önemli mesajlar
Başbakanlık kalkışmada NATO'ya dikkat çekti
Başbakanlık kalkışmada NATO'ya dikkat çekti

Erdoğan'dan önemli mesajlar

Türkiye ile Endonezya arasında sağlık ve ekonomi alanlarını kapsayan anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'dan önemli mesajlar

Türkiye ile Endonezya arasında sağlık ve ekonomi alanlarını kapsayan anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde düzenledikleri ortak basın toplantısı öncesi, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı.

Törende, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Endonezya Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında niyet mektubu anlaşması, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi tarafından imzalandı.

Türkiye-Endonezya Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerinin başlatılmasına dair ortak deklarasyona, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Endonezya Ticaret Bakanı Enggartiasto Lukita imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan şunları söyledi:

DEAŞ ve FETÖ gibi, iki ülke için de tehdit oluşturan şer şebekeleriyle mücadelemizi yoğunlaştıracağız.

Endonezyalı kardeşlerime, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelemize destek verdikleri için teşekkür ediyorum

Asya-Pasifik bölgesinin etkinliği artıyor. Endonezya'nın bizim için özel bir yere sahip olduğunu belirtmek isterim.

Fırat Kalkanı ile aralarında elebaşlarının da olduğu 3 binin üzerinde DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #açıklama
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Gaziantep'te F-4 savaş uçakları sergileniyor
Sonraki Haber
Sosyal medyadan provokasyon çağrısına yasal işlem
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.