Türkiye ile Endonezya arasında sağlık ve ekonomi alanlarını kapsayan anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile Endonezya arasında sağlık ve ekonomi alanlarını kapsayan anlaşma imzalandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde düzenledikleri ortak basın toplantısı öncesi, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı.



Törende, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Endonezya Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında niyet mektubu anlaşması, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi tarafından imzalandı.



Türkiye-Endonezya Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerinin başlatılmasına dair ortak deklarasyona, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Endonezya Ticaret Bakanı Enggartiasto Lukita imza attı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Erdoğan şunları söyledi:



DEAŞ ve FETÖ gibi, iki ülke için de tehdit oluşturan şer şebekeleriyle mücadelemizi yoğunlaştıracağız.



Endonezyalı kardeşlerime, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelemize destek verdikleri için teşekkür ediyorum



Asya-Pasifik bölgesinin etkinliği artıyor. Endonezya'nın bizim için özel bir yere sahip olduğunu belirtmek isterim.



Fırat Kalkanı ile aralarında elebaşlarının da olduğu 3 binin üzerinde DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik



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