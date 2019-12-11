Erdoğan'dan Orhan Pamuk açıklaması

Nobel ödülüne gösterilen tepkilere ilişkin Erdoğan, "Bu onurlu duruşa destek veren tüm siyasi liderlere şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nobel'in ödülü Handke denilen bu vampir aydınlar grubunun temsilcisine vermesi, bir vampirler topluluğunun oluştuğunu ortaya koymaktadır. Bu verdiğiniz ödül, bir Aziz Sancar hocamıza, bir Orhan Pamuk'a verilmiş ödül değildir. Kimseyi aldatamazsınız ve aldatamayacaksınız." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Kadını aileden koparmaya yönelik her hamle bizatihi insanlığın kendisini hedef alıyor demektir. Aile ile kadını, kadınla erkeği, çocuğu birbirinden ayırmaya yönelik zihniyet asla bize ait değildir, iyi niyetli hiç değildir." dedi.