Erdoğan'dan Roman açılımı genelgesi

Roman açılımına yönelik ilk eylem planı 2016'da yayınlanmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde başlatılan ve 2021'e kadar devam etmesi planlanan "Roman açılımı" kapsamında, "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ile I. Aşama Eylem Planı" 30 Nisan 2016'da yayınlanmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 19 sayfalık belgede, Romanların eğitim, istihdam, barınma, sağlık, sosyal hizmet ve sosyal yardımlar başlıkları altındaki sorunları ve çözüm önerileri sıralanarak, yaşadıkları çeşitli sorunlara dikkat çekilmişti.

Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eylem planında yer alan sorunların çözümüne önemli çalışmaları hayata geçirmiş, Romanların yoğun yaşadığı illerden Ankara, Adana, Balıkesir, Hatay, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Mersin ile Tekirdağ'da çeşitli projelere imza atmıştı.