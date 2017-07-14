Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa ve Bursa'da şehit olan askerler ile polis memurunun ailelerine taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da şehit olan askerler Hüseyin Tolga Hepgül, Mümin Pınardağ ve Onur Sünnüoğlu ile Bursa'da şehit olan polis memuru İdris Büyükdönmez'in ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.



Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, 11 Temmuz'da Manisa'nın Kula ilçesinde jandarma karakolunda cinnet getiren askerin açtığı ateş sonucu şehit olan askerler Hepgül, Pınardağ ve Sünnüoğlu ile 4 Temmuz'da Bursa'nın Gemlik ilçesinde adliye binasına giren saldırganın pompalı tüfekle ateş açması sonucu şehit olan polis memuru Büyükdönmez'in ailelerine telgraf göndererek başsağlığı dileklerini iletti.