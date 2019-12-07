Erdoğan'dan sert sözler: Bunlar Halk Bank'ı dolandırmaya kalkıyorlar

İstanbul Şehir Üniversitesi hakkında da ilk kez konuşan Erdoğan "Şehir Üniversitesi'nin tahsisini Başbakanlığım döneminde yapan benim. Tahsisini yapan ben olduğuma göre, malum zat başbakan olunca bu tahsisi Şehir Üniversitesi'ne mülkiyet devrine dönüştürmüştür. Bunlar dürüstlüğü kimseye bırakmıyor değil mi? Öksüz yetimin hakkını kalkıp, kurdukları üniversiteye tapu devri yapmak suretiyle sağlıyorlar. Babacan'ın da imzası var bu işin altında. Mehmet Şimşek'in de imzası var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu..

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kendi nefsinin peşine düşen sadece kendi ajandasına, kariyerine, hesabına odaklanan kişilerden dava adamı olmaz. Gurur abidesi olanlardan dava adamı olmaz. Makamın gücüne, imkanlarına güvenerek gönül kıran, insanları rencide eden, vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu davada yeri olmaz" dedi.

İstanbul mesajı da veren Erdoğan "Erdoğan: "İstanbul Türkiye'nin kaderini belirlemede bir numaralı şehirdir. İstanbul'un nabzını iyi tutarsak Türkiye'yi de yakalamış oluruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Şehir Üniversitesi hakkında da ilk kez konuşan Erdoğan "Şehir Üniversitesi'nin tahsisini Başbakanlığım döneminde yapan benim. Tahsisini yapan ben olduğuma göre, malum zat başbakan olunca bu tahsisi Şehir Üniversitesi'ne mülkiyet devrine dönüştürmüştür. Bunlar dürüstlüğü kimseye bırakmıyor değil mi? Öksüz yetimin hakkını kalkıp, kurdukları üniversiteye tapu devri yapmak suretiyle sağlıyorlar. Babacan'ın da imzası var bu işin altında. Mehmet Şimşek'in de imzası var" dedi.