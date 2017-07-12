Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde 15 Temmuz anması etkinliğinde konuştu. Kılıçdaroğlu için sert ifadeler kullanan Erdoğan, "CHP Genel Başkanı'nın yaptıklarından ve söylediklerinden mutlu olan FETÖ'cülerdir, PKK'lılardır. Ana muhalefetin başındaki zat, 15 Temmuz'da İstanbul'da köşe bucak saklanmasaydı belki bu yürüyüşe farklı bakabilirdik. Bunların kılına zarar gelmesin diye hükümetimiz 25 gün boyunca elinden geleni yaptı. Hala bakıyorsunuz Batı'da farklı şeyler anlatıyorlar. Sokaksa sokak, diyor. Sen sokağa çıkamaz hale gelirsin. Sokakta aranan adaletin adı, intikamdır. Sonu da vandallıktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde 15 Temmuz anması etkinliğinde konuştu.



Erdoğan şunları söyledi:



Türkiye bu musibetin de üstesinden gelecektir.



Bize düşen şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmaktır. bu amaçla İstanbul ve Ankara'da birer anıt inşa ediyoruz.



İlk açılışımızı 23:15'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakasında yapacağız



TBMM'nin önünde de bir anıt inşa edeceğiz.



TOBB da Marmaris'te bir anıt inşa edecek.



15 Temmuz milli tarihimizin sembollerinden oldu. Maalesef aradan geçen bir yıla rağmenn bunun anlamını anlayamayan gafiller var. Bunların başında ana muhalefet lideri geliyor.



Mevlana hazretleri ağaca su vermeyi adalet, dikene su vermeyi zulüm olarak tanımlıyor. Bunlar dikene su veriyor. Bizden de bunu talep ediyorlar.



Ana muhalefetin başındaki zat, 15 Temmuz'da İstanbul'da köşe bucak saklanmasaydı belki bu yürüyüşe farklı bakabilirdik.



Bunların kılına zarar gelmesin diye hükümetimiz 25 gün boyunca elinden geleni yaptı. Hala bakıyorsunuz Batı'da farklı şeyler anlatıyorlar.



Sokaksa sokak, diyor. Sen sokağa çıkamaz hale gelirsin. Sokakta aranan adaletin adı, intikamdır. Sonu da vandallıktır.



Korkaklardan, ödleklerden bir şey olmaz. Bunlar milleti kendileri gibi balık hafızalı sanıyorlar.



367 garabetini nasıl savunduklarını unutmadık. Siz kim adalet kim? Ağzınıza bile yakışmıyor.



Teröristler için 450 kilometre yol yürüyenler, onların şehit ettikleri için 4.5 dakikalarını ayırıp Fatiha ya da Yasin okumuş mudur?



Sadece 15 Temmuz değil tüm şehitlerin kabir ziyaretleri yapılıyor.



CHP Genel Başkanı'nın yaptıklarından ve söylediklerinden mutlu olan FETÖ'cülerdir, PKK'lılardır.



Mahkemelerimiz darbecilere, teröristlere hukuk içinde cezalarını verene kadar bu davalar sürecek. Herkes hak ettiği cezayı alacak.



OHAL kalksın diyenler, 15 Temmuz'da neler olup bittiğini bilmeyenlerdir. Bu şehitlerimize gazilerimize saygısızlıktır. OHAL, ülkenin ihtiyacı kalmayana kadar devam edecek.



Karın ağrılarının asıl sebebi belli. Türkiye'ye bir daha 27 Mayıs, 28 Şubat yaşatamayacakları için sancı çekiyorlar.



Ülkemizin üzerinde bitip tükenmez oyunlar oynayanlar ve onlara figüranlık yapanlara sesleniyorum, böyle bir mücadeleye hazır mısınız?



Vatanımızı parçalamak, milletimizi esir etmek isteyenlere bu bedelleri ödetmeden tek bir karış toprağa adım attırırsak anamızdan emdiğimiz süt bize haram olsun.



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