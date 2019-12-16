Erdoğan'dan soykırım tasarısını onaylayan ABD'ye rest

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Türkiye karşıtı "sözde ermeni soykırımı" kararı karşısında resti çekti.

Yaptırımlar karşısında Türkiye'nin gerekli adımlar atmaktan geri durmayacağının altını çizdi Erdoğan. Uyarılarda bulundu.

Cumhurbaşkanı, Türkiye ve Libya mutabakatına da değindi. Erdoğan, "Sevr ters yüz oldu" dedi.



Türkiye Libya ile ilan edilen Münhasır Ekonomik Bölgede sondaj çalışmaları da yapacak.



Barış Pınarı Harekatı kapsamında ABD ve Rusya ile varılan mutabakatları da gündemine aldı Erdoğan. "Sözler tutulmadı" dedi. Terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.







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