AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün dış bağlantılarının araştırılması için parti kurmaylarına talimat verdi. Örgütün, TSK, MİT, Jandarma ve Emniyet'ten sorumlu mahrem imamlarının hangi ülkeye girip kimlerle temas kurduğu, hangi kuruluşlarla işbirliği yaptığı raporlaştırılacak

Fetullahçı terör örgütü imamlarının dış bağlantıları araştırılacak. İmamların, hangi ülkelere gittikleri, kimlerle bağlantı kurdukları, hangi kuruluşlarla işbirliği yaptıkları raporlaştırılacak.



Talimatı AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan parti kurmaylarına verdi. Hüriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin köşesine taşıdığı bilgilere göre, Erdoğan FETÖ'nün dış bağlantıları konusunda yeni bir rapor hazırlanmasını istedi.



Erdoğan’ın talimatı gereği hem Fetullah Gülen’in dış ilişkileri hem de örgütün TSK, MİT, Jandarma ve Emniyet’ten sorumlu mahrem imamlarının dış bağlantıları ortaya çıkarılacak.



Öte yandan Erdoğan, AKP milletvekilleriyle yaptığı toplantıda da "FETÖ ile mücadelede asıl isimlerin değil de sıradan insanların üzerine gidildiği yönünde şikâyetler var, dikkate alın" uyarısı yaptı. Erdoğan’ın bu uyarısı üzerine AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, hukukçu milletvekilleriyle bir araya geldi. Milletvekilleri, FETÖ’yle mücadelede hangi tarihin esas alınacağı ve hangi kriterlerin geçerli olacağı üzerinde durdu.



Bazı milletvekilleri FETÖ ile mücadelede 17-25 Aralık tarihlerinin esas alınmasını istedi. Bazıları nda FETÖ’nün devlet için öncelikli tehdit olarak kabul edildiği 26 Şubat 2014 MGK’sının milat olarak kabul edilmesini önerdi.



Toplantıda bu konuda bir sonuca varılmadığı belirtildi.



ulusal.com.tr