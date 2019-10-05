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Erdoğan-Esad görüşmelerindeki kritik isim Prof. Dr. Mehmet Yuva uyardı! "Suriye parçalanırsa Anadolu bölünür"

Erdoğan - Esad görüşmelerinde yıllardır çevirmenlik yapan Prof. Dr. Mehmet Yuva, İzmir’de "Ezber bozan bir Suriye Hikayesi" konulu konferans verdi. Profesör  Yuva, "Suriye parçalanırsa, Anadolu’nun bölünmesi kaçınılmaz olur" dedi

Erdoğan-Esad görüşmelerindeki kritik isim Prof. Dr. Mehmet Yuva uyardı! "Suriye parçalanırsa Anadolu bölünür"

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne Fırat’ın doğusu için harekât emir verildiği gün, Erdoğan-Esad görüşmelerinin önemli tanığı İzmir’de konuştu.

Türkiye ve Suriye’deki Erdoğan-Esad ikili görüşmelerin çevirmenliği görevini yapan Prof. Dr. Mehmet Yuva, Vatan Partisi Karşıya İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği “Ezber bozan bir Suriye Hikayesi” konulu konferansa katıldı.

Suriye’nin Kurtuluşu’nun Atatürk’te birleşmek olduğunu vurgulayan Profesör Yuva, Suriye’nin parçalanırsa Anadolu bölünür” ifadelerini kullandı.

Konferansta 30 Eylül günü hayata veda eden Amiral Soner Polat da anıldı. Konferansa katılan Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Amiral Soner Polat ile birlikte Rusya, Çin ve Suriye ziyaretlerini anlattı.

HABER-KAMERA: AKIN KARA 
ulusal.com.tr
 

Etiketler; #erdoğan #esad #mehmet yuva
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