Erdoğan ile görüşen CHP'li kim? Adı geçen kişilerden açıklama

Erdoğan'ın bir CHP'liye destek vaat ettiği öne sürüldü. Kılıçdaroğlu doğru olabileceğine dikkat çekti. Beştepe'den ise yalanlama geldi.

Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan, Cumhurbaşkanlığı kaynağına dayandırdığı bir yazı kaleme aldı. Turan, 9 Kasım’da CHP’li önemli bir isimle Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında görüşme yapıldığını iddia etti. Görüşmede Erdoğan’ın bu kişiye CHP genel başkanı olması konusunda destek verebileceğini söylediği yazıldı.

İddia edilen görüşmeye ilişkin Muharrem İnce, Metin Feyzioğlu, İlhan Kesici, Mustafa Sarıgül gibi isimler ortaya atıldı. Ancak İnce, Feyzioğlu ve Kesici iddiaları yalanladı. Sarıgül ise sessizliğini korudu.

Ortaya atılan bu iddia kurultay sürecinin devam ettiği CHP’de büyük bir hareketliliğe neden oldu. Kulislerde iddiaların CHP içindeki güç mücadelesinden kaynaklandığı da ifade ediliyor.

İddialar tartışılmaya devam ederken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi. Kılıçdaroğlu "doğrudur" dedi, isim vermedi.

Kılıçdaroğlu’nun görüşmeyi doğrulayan yöndeki açıklamasına yanıt Cumhurbaşkanlığı’ndan geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, görüşmeyi yalanladı. Altun, iddiaların gerçek dışı ve hayal ürünü olduğunu kaydetti.

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