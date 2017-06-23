Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Görüşmenin gündemiTürk Akımı projesindeki gelişmeler oldu. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, proje kapsamında boru döşeme işlemlerinin başladığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi sırasında Rusya ve Türkiye'nin Akkuyu Nükleer santralinin inşaatını belirlenmiş tarihe kadar tamamlanacağından emin olduğunu söyledi.



Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Türk Akımı boru hattını döşeyen gemiden aradı.



Putin, Erdoğan'a, Türkiye'nin Rus şirketine çalışma izni vermesi sebebiyle teşekkür ederek, "Diğer konulardaki çalışmalarımızda da planlarımızı zamanında gerçekleştirmeyi umuyoruz, özellikle de Nükleer santralin ilk bloğunu belirlenmiş tarihe kadar devreye sokacağız." dedi.



PUTIN, TÜRK AKIMI BORU HATTI ÇALIŞMALARINI İZLEDİ



Putin, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin sığ ve derin sularda kullanılacak parçalarının birleştirilme işlemine katıldı.



Bugün Rus lider Türk Akımı'nın boru hattını döşeme çalışmalarını yürüten Pioneering Spirit gemisine gelerek çalışmaları izledi.



Bu projenin sığ sulardaki çalışmalarının tamamlandığını ve artık Karadeniz'deki çalışmaların başladığını gösteriyor.



Uzmanlar Putin'e yaptıkları açıklamada, kıyı taraflardaki boru hatlarının ek beton korumayla donatılacaklarını belirtti.



ulusal.com.tr