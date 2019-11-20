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Erdoğan'ın 'CHP'nin başına geçmelisin, yardım ederim" dediği kişi Muharrem İnce mi? Açıklama yaptı

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'önemli bir CHP'liye "Türkiye'nin güvenliği içn senin CHP Genel Başkanı olman gerekir. Düşün, karar ver. Memleketin iyiliği için bu gerekli. Ben de yardımcı olurum!" dediğini aktarmıştı. Muharrem İnce de konuyla ilgili bir açıklama yaparak "CHP Genel Başkanını özgür iradeli kurultay delegeleri seçer, Saray CHP’ye müdahale edemez." ifadelerini kullandı

GÜNDEM 20.11.2019, 12:14
Erdoğan'ın 'CHP'nin başına geçmelisin, yardım ederim

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'önemli bir CHP'liye "Türkiye'nin güvenliği içn senin CHP Genel Başkanı olman gerekir. Düşün, karar ver. Memleketin iyiliği için bu gerekli. Ben de yardımcı olurum!" dediğini aktarmıştı.

İNCE'DEN AÇIKLAMA

Yazının ardından CHP'li Muharrem İnce bir açıklama yaptı.

İnce, şunları belirtti:

"CHP Genel Başkanını özgür iradeli kurultay delegeleri seçer, Saray CHP’ye müdahale edemez. 

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın yazısında isim vermeden belirttiği kişi ortaya çıkmalıdır. 

Çıkmıyorsa Saray kapılarında CHP Genel Başkanlığı kovalayan o ismi Rahmi Turan açıklamalıdır."

ulusal.com.tr

#chp #muharrem ince #sözcü gazetesi #Rahmi Turan #erdoğan
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