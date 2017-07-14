Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’na (T3 Vakfı) İstanbul’da 860 metrekare alan tahsis edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisinden AKP’li üyelerin oylarıyla geçen karara göre, belediye vakıf için Maltepe Şehir Parkı’nda 400 metrekarelik bir eğitim merkezi de inşaa edecek. T3 Vakfı’na tahsis edilen yerler ise şunlar oldu: Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nin 240 metrekarelik, Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi’nin 200 metrekarelik ve Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi’nin 210 kilometrekarelik kapalı alanları. Karara CHP’li meclis üyeleri muhalefet ederken belediye ve vakıf arasında imzalanan protokolün süresi 10 yıl olarak belirlendi.



‘2023 KAPSAMINDA’

Vakfın yürüteceği “Deneyap merkezleri”, “Çocuk Üniversitesi ve Kampüsü” projeleri kapsamındaki protokolün şu nedenlerle oluşturulduğu ifade edildi: “İBB’nin yetenekli gençlerin her yaş ve grubundan insanların 2023 belgesi kapsamında teknoloji geliştirilmesi süreçlerine katılımını sağlamak, stratejik önemi, yüksek katma değeri ya da küresel rekabet koşulları gereğince milli ve özgün olarak üretilmesi öncelikli ürünlerin üretilmesine yönelik girişimleri desteklemek.”



‘İÇERİĞİ BELİRLEYECEK’

Büyükşehir Belediyesi ve T3 Vakfı arasında oluşturulan protokole göre vakıf, deneyap merkezleri, çocuk üniversiteleri ve kampüsünün yönetimini sağlayacak. Vakıf ayrıca, deneyap merkezleri, çocuk üniversiteleri ve kampüsleri için eğitim içeriği de hazırlayabilecek.





Mustafa K. Erol

Aydınlık