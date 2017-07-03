"11 bin kilometre öteden gelip bir kanser çıbanını devlet yapmaya çalışıyor. Türkiye'yi de tehdit etmekten geri kalmıyor."
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Amerika'nın PYD/PKK ile olan yakınlığına bu sözlerle tepki gösterdi.
Star gazetesinde yer alan habere göre Topçu, Amerika'nın Ortadoğu politikalarını sert bir dille eleştirdi.
"ABD TERÖRLE KOL KOLA: Baş müttefikimiz, güya stratejik ortağımız, onun ötesinde Kore'den asker arkadaşımız Amerika Birleşik Devletleri, bir terör örgütüyle kol koladır. Öbür yanda imarında ve ıslahında Anadolu insanın alın teri olan Almanya, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, yüzde 52 ile millet iradesini arkasına almış bir siyasi lidere konuşma hakkı tanımamak için kırk dereden kırk su getirirken, Almanya her türlü hukuku çiğneyerek bölücü terör örgütü PKK'ya, PYD'ye, HDP'ye, YPG'ye, FETÖ'ye demokrasi kılıfıyla yardım ve yataklık yapıp lojistik destek sağlamaktadır."
Amerika'nın terör örgütlerine kol kanat gerdiğini belirten Topçu, Amerika'nın bu tutumunun devlet ve millet tarafından gözden kaçırılmaması gerektiğini belirtti.
"ABD TÜRKİYE'Yİ TEHDİT EDİYOR: ABD şu anda askeri ve siyasi kanatlarıyla, istihbarat servisleriyle, bütün gücüyle 900 küsur kilometrelik sınırımızın dibinde, 11 bin kilometre öteden gelerek medeniyet coğrafyamız sınırları içinde bir kanser çıbanını devlet yapmaya çalışıyor. Bunun için de Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen tehdit etmekten geri kalmıyor. ABD'nin bu tutumunun devlet ve millet tarafından gözden kaçırılmaması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu."
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.