Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Amerika'nın Türkiye'yi alenen tehdit ettiğini söyledi. "Amerika 11 bin kilometre öteden gelerek bir kanser çıbanını devlet yapmaya çalışıyor" diyen Topçu, Amerika'nın bu tutumunun devlet ve millet tarafından gözden kaçırılmaması gerektiğini belirtti.

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