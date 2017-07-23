Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Kuveyt'i kapsayan Körfez turu öncesinde Atatürk Havalimanında açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın gündeminde Körfez krizi ve Mescid-i Aksa gerilimi vardı. Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak İsrail'i kınadı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Kuveyt'i kapsayan körfez seyahati öncesi Atatürk Havalimanın'da basın toplantısı düzenledi.



Erdoğan, sözlerine Mescid-i Aksa'da yaşanan gerilim ile başladı.



Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak İsrail'i kınayıp, uyardı.



Erdoğan, yaşananlara ilişkin Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile telefonda görüştü. Dün de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefon görüşmesi yapan Erdoğan, gerilimi noktalamak için Türkiye'nin göreve hazır olduğunu belirtti.



Ziyaretinin ana gündemi Körfez krizi olan Erdoğan, Kudüs'te yaşanan çatışmalar üzerinden İslam dünyasının işbirliği ve dayanışmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.



Erdoğan'ın Körfez turunda ilk durağı Suudi Arabistan olacak. Kral Selman bin Abdülaziz ile öğle yemeğinde buluşacak Erdoğan, heyetlerarası görüşmenin ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı kabul edecek.



Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından Kuveyt'e geçerek Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed es-Sabah ile görüşecek.





ulusal.com.tr