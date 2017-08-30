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Erdoğan'ın korumaları hakkında dava

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında Türk Büyükelçilik konutu önünde çıkan kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. Amerika, PKK/PYD taraftarlarıyla kavga eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumaları hakkında dava süreci başlattı.

Erdoğan'ın korumaları hakkında dava
Amerika'da Erdoğan'ın 15 koruması hakkında dava süreci başlatıldı.

Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump ile 16 Mayıs’ta yaptığı görüşme sonrası Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği komutuna gitmişti. Konut önünde Erdoğan’ın korumaları ile PKK/PYD sempatizanları arasında arbede yaşanmıştı.

Arbede Ankara ile Washington arasında yeni bir gerginlik yaratmıştı. Önce Ankara'ya Washington'un rahatsızlığı iletilmişti. Türkiye ise dönemin ABD Ankara Büyükelçisi John Bass'a sözlü ve yazılı protesto vermişti.

Kavga sonrası başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Erdoğan'ın korumalarının da aralarında bulunduğu 19 kişi hakkındaki iddianame, Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre 19 kişiyi suçlu bulundu. Bu kişiler hakkında dava açılması kararlaştırıldı.

Şiddet suçu kapsamında soruşturma açılan 19 kişiden bazıları hakkında tehlikeli silahla saldırı girişiminde bulunmak gibi ek suçlamalar da yer aldı.


ulusal.com.tr
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