"Kürtlerin devlet kurma hakkı var. Kürt devleti kurulursa Türkiye boykot etmez" Bu sözlerin sahibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı İlnur Çevik... SETA'nın programında konuşan Çevik, Barzani'nin "bağımsız Kürdistan" referandumuna açık destek verdi "Türkiye'nin de er ya da geç bu zorlukla karşı karşıya geleceğini" belirtti.

"Kürtlerin devlet kurma hakkı var" dedi, Türkiye'nin boykot etmeyeceğini söyledi. Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin "Bağımsız Kürdistan" referandumuna destek bu kez Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı İlnur Çevik'ten geldi.



"KÜRTLERİN DEVLET KURMA HAKKI VAR"



İlnur Çevik, SETA Vakfı'nın "Irak Kürt Bölgesel Yönetiminde bağımsızlık arayışı" konulu konferansına katıldı. Irak Merkezi Hükümeti ve Barzani Yönetiminden de temsilcilerin bulunduğu konferansta Çevik, dikkat çeken açıklamalara imza attı. Barzani’nin bağımsızlık referandumuna değindi, herkesin devlet kurma hakkı var dedi.



Çevik, "Devlet kurmak herkesin hakkı. Devlet kurabilirsiniz ama sonrasında ne yapacaksınız? Devleti kurdunuz ama bunu sürdürebilecek misiniz? Kak Mesut ve Neçirvan Barzani son derece keskin çizgisi olan insanlar. Bunlar son derece yetenekli devlet adamları. Bir planları var ve bunu zamanla göreceğiz" dedi.



"TÜRKİYE BOYKOT ETMEZ"



Cumhurbaşkanı başdanışmanı Kürt devletinin kurulması durumunda Türkiye’nin boykot etmeyeceğini belirtti. Çevik, "Türkiye referandum yapılmasına karşı, bölgede istikrarsızlığın azalacağını düşünüyor. Eğer bir Kürt Devleti kurulursa Türkiye, boykot uygulamaz. Bakın Katar abluka altında, biz yardım ediyoruz. Bizim kültürümüzde komşusu açken rahat olamamak var" dedi.



"ER YA DA GEÇ..."



Türkiye’de 20 milyon civarında Kürt vatandaşın yaşadığını hatırlatan katılımcılar, Çevik’e bağımsızlığın Türkiye içindeki yansımalarını sordu. Çevik ise "Er ya da geç Türkiye bu zorlukla karşı karşıya gelecek" yanıtını verdi.



"Elbette ki Türkiye’deki Kürtlerin de beklentileri olacaktır. Cumhurbaşkanımız bu süreç içerisinde açılım sürecini başlattı ama beklenilene ulaşılmadı. Kak Mesut (Mesut Barzani) ve Mahmut Celal (Celal Talabani) bize bu çerçevede çok yardımcı oldu. Özellikle Kak Mesut bu süreci teşvik etti ama PKK bu süreci sabote etti. Er ya da geç Türkiye bu zorlukla karşı karşıya gelecek, kendi sınırları içerisinde yaşayan Kürt nüfusunun beklentilerini karşılamak zorunda kalacak."



İlnur Çevik'in bu açıklaması akılara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağımsızlık referandumu kararına karşı açıklamasını getirdi. Erdoğan referandumun "yanlış" bir karar olduğunu savunmuştu.



ulusal.com.tr

