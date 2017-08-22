Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye ve İran müşterek operasyon yapacak" açıklaması İran basınında geniş yankı buldu. Gazeteler açıklamayı manşetlerinden okuyucularına duyurdu. İran'ın yüksek tirajlı gazeteleri, iki ülkenin birlikte hareket etme kararının provokasyonlarla baltalanmak istenebileceğine karşı uyarıda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları İran basınında geniş yankı buldu.



İran basının yüksek tirajlı gazeteleri olan İtimad, Vatan Emruz, Ticaret gazeteleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını manşetten okuyucularına ulaştırdı.



Ülkede yayınlanan birçok gazete ve internet sitesinde; "PKK'ya karşı ortak harekata karşı İsrail'in gerçekleştirebileceği provakasyonlara dikkat edilmeli" uyarısında bulundu.



Ankara ve Tahran birlikteliğinden en çok İsrail'in rahatsız olduğuna dikkat çeken yorumlarda bu birliğin her alanda sağlamlaştırılması gerektiği vurgulandı.



Yorum yazılarında İran ve Türkiye'de gerçekleştirilebilecek terör saldırıları ve bölgede her iki ülke askeri kuvvetlerine karşı, provakatif eylemler yapılma olasılığına dikkat çekildi.



ulusal.com.tr