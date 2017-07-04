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Erdoğan'ın videomesaj yoluyla konuşma yapması yasaklandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gurbetçilere hitap etmesini istemeyen Almanya, yeni bir karar daha aldı. Almanya hükümeti, Erdoğan'ın videomesaj yoluyla konuşma yapmasını da yasakladı.

Erdoğan'ın videomesaj yoluyla konuşma yapması yasaklandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın G20 liderler zirvesine katılmak için gideceği Almanya'dan krizi tırmandıracak yeni bir karar daha çıktı. Erdoğan'ın Türk vatandaşlara hitap etmesinin engellendiği gibi videomesaj yoluyla konuşmasının yayınlanması da engellendi.

Konuyla ilgili açıklamayı Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer yaptı. Sözcü, başkonsoloslukta yapılacak konuşmanın daha sonra video mesajı ile etkinliklerde yayınlanmasının da yasak kapsamında olduğunu söyledi.

Alman Sözcü, "Almanya hükümeti adına bir kez daha vurgulamak istiyorum ki bu tarz etkinlikler için çok önceden Dışişleri Bakanlığı'na talepte bulunulması gerekirdi" dedi.

Sözcü Schäfer, bunun dışındaki her girişimin Alman hükümeti tarafından açıklanan kararı ihlal etmek anlamına geleceğini söyledi. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın cuma günü G20 zirvesi için Hamburg'a gidecek. Alman hükümeti, Erdoğan'ın Almanya'da yaşayan Türklere hitaben bir konuşma yapma talebini reddetmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #konuşma #videomesaj #erdoğan
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