Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT'e ilişkin düzenleme hakkında, "İstihbaratın başı, devletin başına birinci derecede bağlı olmazsa hareket kabiliyetini bu devlet kaybeder." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanı ile 3. Yıl Özel Yayını"nda soruları cevapladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT'e ilişkin düzenleme hakkındaki soruya şu cevabı verdi:

"Devletin başı, istihbaratta en önemli bilgileri, dokümanları alması gereken değil midir? Eğer istihbaratın başı, devletin başına birinci derecede bağlı olmazsa hareket kabiliyetini bu devlet kaybeder. Devletin hareket kabiliyetini kaybetmemesi için birinci dereceden istihbarat ona sorumlu olması gerekir ki istediğim anda, şekilde bu istihbari bilgiler bize gelsin ki biz de atmamız gereken adımları buna göre atalım. Büyük devletlere bakalım hepsinde istihbaratlar direkt kime bağlıdır, devletin başına." dedi.



"Malazgirt'te güneşin altında 50 bini aşkın genç vardı"

"Malazgirt'te, bu hafta o yakıcı güneşin altında hamdolsun 50 bini aşkın genç vardı." ifadelerini kullanan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu gençler oraya bir aşkla, heyecanla geldiler. Ama onlar, bir grup Çanakkale'ye gidenler gibi değildi. Onlar farklıydılar. O Çanakkale'ye 'Adalet istiyoruz.' diye gidenler maalesef şehit mezarlıklarının olduğu yerlerde, onlar kimisi votka mı içersiniz, kimisi şarap mı, kimisi bira mı? Bunu konuşurken, bizim gençliğimiz orada sadece 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.' dedi."