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Erdoğan, Kahraman ve Yıldırım nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kahraman ve Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü Kalın'ın kızının düğününde nikah şahidi oldu

Erdoğan, Kahraman ve Yıldırım nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın'ın kızı Rumeysa Kalın ile Furkan Karabulut'un nikah töreninde şahitlik yaptı.

Rumeysa Kalın ve Furkan Karabulut, JW Marriott Otel'de düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Çiftin nikahını, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek kıydı. Nikah şahitleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kahraman, Başbakan Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu oldu.

Daha sonra geline, nikah cüzdanını Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

Nikah törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, eski Başbakan Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu, bazı bakanlar, Ankara'da görevli büyükelçiler ve misyon temsilcileri ile diğer davetliler katıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Başbakan Binali Yıldırım #cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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