Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılıyor.
Erdoğan, "İstanbul'da teklersek, Türkiye'de tökezleriz" dedi
Erdoğan, "Zaman zaman medyada, sosyal medyada adeta şahsım adına birilerine ayar vermeye çalışıldığını görüyoruz. Kimsenin racon kesmesine ihtiyacım yok. Eğer bir racon kesilecekse bu raconu bizzat kendim keserim!" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılıyor.
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