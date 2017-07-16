Erdoğan’ın konuşması sırasında çekim yapan bir drone kalabalığın üzerine düştü. Drone düşmesi sonucunda 7 kişi yaralandı.
Drone'un düşmesi üzerine olay yerine sağlık ekiplerini yönlendiren Erdoğan, "Orada bir sıkıntı var mı şu anda herhangi bir şey. Yok hamdolsun. Bazen dronlar da düşüyor demek ki" dedi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yaralılar sedye ile ambulansa götürüldü.
2 kişi ambulansla tedavi edilmek üzere Hacettepe Üniversitesi Hastanesine götürülürken, 5 kişi de ayakta tedavi edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Türkiye Büyük Millet Mecilisi’nde (TBMM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yaptığı sırada kalabalığın üzerine drone düştü. Olayda 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Erdoğan’ın konuşması sırasında çekim yapan bir drone kalabalığın üzerine düştü. Drone düşmesi sonucunda 7 kişi yaralandı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.