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Erdoğan konuşurken talihsiz kaza: TBMM’de drone düştü

Türkiye Büyük Millet Mecilisi’nde (TBMM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yaptığı sırada kalabalığın üzerine drone düştü. Olayda 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Erdoğan konuşurken talihsiz kaza: TBMM’de drone düştü

Erdoğan’ın konuşması sırasında çekim yapan bir drone kalabalığın üzerine düştü. Drone düşmesi sonucunda 7 kişi yaralandı.

Drone'un düşmesi üzerine olay yerine sağlık ekiplerini yönlendiren Erdoğan, "Orada bir sıkıntı var mı şu anda herhangi bir şey. Yok hamdolsun. Bazen dronlar da düşüyor demek ki" dedi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yaralılar sedye ile ambulansa götürüldü.

2 kişi ambulansla tedavi edilmek üzere Hacettepe Üniversitesi Hastanesine götürülürken, 5 kişi de ayakta tedavi edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #erdoğan #Türkiye Büyük Millet Mecilisi #recep tayyip erdoğan #cumhurbaşkanı #drone #tbmm #meclis
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