Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile AKP Genel Başkan Vekili ve Başbakan Yıldırım, partilerinin TBMM Grup Toplantısı'na katılıyor.
Erdoğan, "Yıllarca okul kitaplarında okutulan 'Araplar bizi arkamızdan vurdu' yalanını artık arkada bırakmanın zamanı gelmiştir" dedi.
Almanya gerilimi ile ilgili de konuşan Erdoğan, "I. ve II. Dünya Savaşı'nda tarihin en kanlı katliamlarına imza atanlar, Afrika'da Irak'ta kan dökmekten çekinmeyenler bize insanlık dersi veremez" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile AKP Genel Başkan Vekili ve Başbakan Yıldırım, partilerinin TBMM Grup Toplantısı'na katılıyor.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile AKP Genel Başkan Vekili ve Başbakan Yıldırım, partilerinin TBMM Grup Toplantısı'na katılıyor.
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