Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez krizinin ardından bölgeye kritik ziyaretler gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez krizinin ardından bölgeye kritik ziyaretler gerçekleştirecek.



İlk olarak 23 Temmuz'da krizin taraflarından Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek olan Erdoğan ardından krizde Türkiye gibi arabuluculuk rolü üstlenen Kuveyt'e geçecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak da 24 Temmuz'da Katar'ı ziyaret edecek..