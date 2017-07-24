Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Katar krizinin çözümü için Körfez turuna çıktı. Erdoğan'ın ilk durakları Suudi Arabistan ve Kuveyt oldu. Erdoğan temaslarında, "Kardeş kavgasının kazananı yok" mesajını verdi. Cumhurbaşkanı bugün de Katar'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu sözlerle başlayan Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'ı kapsayan Körfez turu devam ediyor.



Erdoğan'ın Körfez turunda ilk durağı Suudi Arabistan oldu. Önce Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ardından da Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Görüşmelerin ana gündem maddesi Katar kriziydi.



Krizin çözümü için yapılması gerekenler ele alındı. Mescid-i Aksa'daki gerilim de görüşmelerde gündeme geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan temaslarının ardından Kuveyt'e geçti. Burada Kuveyt Emiri Şeyh Sabah ile bir araya geldi.



İki lider, bölgedeki son gelişmelerle ortak sorunları ele aldı. Dostça ve samimi bir ortamdaki buluşmada ülkeler arasındaki mevcut ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabakat sağlandı.



Erdoğan, Kuveyt Emiri ile görüşmesinde İslam dünyası için birlik çağrısı yaparak, "Kardeş kavgasının kazananı olmaz" mesajı verdi.



Körfez turunun son aşamasında Katar'ı ziyaret edecek olan Erdoğan, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim ile görüşecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Körfez ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi de eşlik ediyor.





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