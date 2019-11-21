Erdoğan'la görüşen CHP'li kim? Kemal Kılıçdaroğlu: Doğrudur

Rahmi Turan'ın "Saray'a çıkan CHP'li" yazısı CHP kanadında tartışılmaya devam ediliyor.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu FOX Tv'de katıldığı programda Rahmin Turan'ın yazısını hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu " Ben şaşırmadım efendim. Doğrudur... CHP'yi nasıl dağıtırız diye çalışan ekipleri var. Arkadaşlarıma, partililere söyledim. Adamlar tutuldu, paralar verildi biz bunu gayet iyi biliyoruz. Akıl var mantık var, başka işin mi gücün mü yok. Erdoğan, CHP'yi dağıtmak için elinden geleni yapıyor. Devletin en kilit noktasındaki isimleri devreye soktuğunu biliyorum. Okuduğumda doğrudur dedim. İsim vermek istemiyorum" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Kemal Kılıçdaroğlu gündeme dair yaptığı diğer açıklamalarda "Erken seçim olur veya olmaz. Biz erken seçim olacakmış gibi konuşmuyoruz. Erken seçimin olabilmesi için Erdoğan’ın karar vermesi lazım. O söylediği andan itibaren MHP’liler AKP’liler bir araya gelecekler erken seçim kararı alacaklar. Getirirlerse böyle bir kararı biz de erken seçime gidelim diyebiliriz. İşin özünde yatan nokta, Erdoğan ve ekibi Türkiye’yi yönetemiyorlar. Yönetemediğini o da görüyor aslında. Sade vatandaş da görüyor. Milletin anası ağladı, perişan vaziyette.Bu demokrasi mi? Siz demokrasiyi katlediyorsunuz, çözüm arıyorsunuz. Demokrasinin D’si bu süreçte yoktur. Yeni aday çıkaralım diyorlar. Halkın oyuyla gelen bir kişinin yerine yukarıdan başkasının getirilmesi oyları yok saymaktır. HDP diyor ki ‘madem tekrar seçime gidelim. Yeni bir kişi gelsin ‘ Bu doğru bir tavır tabii ki. Demokratik sistemi kim istiyorsa bir araya gelmeleri doğanın gereği. Demokratik parlamenter sistem istiyoruz. Bağımsız yargı, yasamanın gerekeni yapması ve bir kişinin tahakkümünden kurtulmasıdır. Bizim yaptığımız ittifakı Erdoğan bozmak istiyor." dedi