Erdoğan, Ruhani ve Salih ile telefonda görüştü

Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra Türkiye, İran, Irak ve Rusya arasında en üst düzey görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ele alındı.

Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile de telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye, Libya ve Irak'ta yaşanan olaylarla bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Dün de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapılmıştı. Toplantıda ABD- İran gerginliği, Libya ve Suriye’deki son durum ele alınmıştı

ulusal.com.tr