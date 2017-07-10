Gözaltına alındılar
Gözaltına alındılar
Bomba bulundu, ulaşım durdu
Bomba bulundu, ulaşım durdu
Erdoğan: Kimseden izin almadan yapmakta kararlıyız
Erdoğan: Kimseden izin almadan yapmakta kararlıyız
Alçak saldırı! İşte olay yerinden görüntüler
Alçak saldırı! İşte olay yerinden görüntüler

Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü.

Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 22. Dünya Petrol Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan Yıldız'daki Mabeyn Köşkü'ne geçti.

Burada basına kapalı gerçekleşen Erdoğan-Vucic görüşmesi, yaklaşık 25 dakika sürdü.


Kaynak: AA
Etiketler; #erdoğan #sırbistan cumhurbaşkanı vucic
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihi belli oldu
Sonraki Haber
Başbakan Yıldırım, Bulgar mevkidaşı Borisov ile görüştü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.