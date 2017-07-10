Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.
İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 22. Dünya Petrol Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan Yıldız'daki Mabeyn Köşkü'ne geçti.
Burada basına kapalı gerçekleşen Erdoğan-Vucic görüşmesi, yaklaşık 25 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.
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