Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nin kapanışında yaptığı konuşmada "Sınırlarımızın hemen yanı başında terör örgütlerinin desteklenmesi, silahlandırılması, bölgede terör adacıkları oluşturulmasına kesinlikle sessiz ve tepkisiz kalmayacağız. Ülke güvenliğimizi tehdit eden oluşumlara karşı meşru müdafaa hakkımızı kullanmakta tereddüt göstermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Zirvesi'nin kapanışında yaptığı konuşma canlı yayınla ekrana getirildi. Cumhurbaşkanı, yeryüzünün en büyük 19 ekonomisine sahip ülkeler ve Avrupa Birliği'ni (AB) bir araya getiren zirvenin en önemli gündem maddesinin terörle mücadele olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dilerim bu toplantı, terörün, dini, dili ve ırkı olmaksızın hepimizi hedef aldığının kabul edilmesi bakımından bir kırılma noktası olur. Yine ümit ederim ki yeni acılar yaşanmadan terörü ve terörizmin finansmanını engellemede başarıya ulaşabiliriz" dedi.







Erdoğan, "Teröre karşı işbirliği yapılmasının altını çizdik. PKK ve uzantıları Avrupa'da haraç toplayabiliyor. Küreselleşen terör tehdidiyle mücadelenin terör örgütleri karşısında ilkeli, tutarlı ve kararlı bir duruş sergilenmesinden geçtiğini vurguladık. Terör örgütlerine karşı çifte standardı bırakmadan, uluslararası işbirliği ve dayanışmayı sağlamadan bu konuda mesafe katedemeyeceğimizin altını çizdik" dedi.







'Terör adacıklarına izin vermeyiz'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de terör adalarına izin vermeyeceğinin altını çizerek şunları söyledi:



"Geçen yıl 15 Temmuz gecesi ülkemizde kanlı bir darbe teşebbüsünde bulunan ve 250 vatandaşımızı hunharca şehit eden, 2 bin 193 vatandaşımızı da yaralayan terör örgütünün militanları, Batı ülkelerini kendilerine güvenli liman olarak görüyorlar. Bu tablonun, özellikle 15 Temmuz gecesi demokrasiye canı pahasına sahip çıkan milletimizi rahatsız ettiğini, daha da ötesi rencide ettiğini özellikle belirtmek isterim.



Sınırlarımızın hemen yanı başında terör örgütlerinin desteklenmesi, silahlandırılması, bölgede terör adacıkları oluşturulmasına kesinlikle sessiz ve tepkisiz kalmayacağız. Ülke güvenliğimizi tehdit eden oluşumlara karşı meşru müdafaa hakkımızı kullanmakta tereddüt göstermeyeceğiz. Terör örgütlerine verilen silahları topraklarımızda yapılan eylemlerde ele geçiriyor olmamız, sorunun şimdiden mevcut sınırlarının dışına taşmaya başladığına işaret etmektedir. Dün bölgede dağıtılan ve bugün namlusu bize yöneltilen silahların yarın dünyanın başka yerindeki eylemlerde kullanılmayacağının garantisi yoktur."







AB SÖZÜNÜ TUTMADI



Türkiye'nin mülteciler için açık kapı politikasını sürdürdüğünü aktaran Erdoğan, "Mülteciler konusunda yükümüz paylaşılmalı. Avrupa Birliği mülteciler konusunda verdiği sözü tutmadı" ifadesini kullandı.



Katar krizine de değinen Cumhurbaşkanı, "Katar'a yönelik yaptırımlar doğru değil" diye konuştu.







SORULARI YANITLADI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.



Erdoğan, şöyle konuştu:



Basın mensupları herhalde sınırsız özgürlüğe sahip değildir, basın mensupları da suç işler ve suç işlediği zaman da yargı gerekli değerlendirmeleri yapar. Ben şiir okuduğum için cezaevine girmiş bir kişiyim, fikir özgürlüğünü gayet iyi bilirim. Ama siz benim şiir okuduğum için hapse girdiğimi bilmiyorsunuz, bilseydiniz bu soruyu bana sormazdınız. Fikir özgürlüğü konusunda hassasım. Şunu da özellikle bilmenizi istiyorum, bu basın mensubu olarak tanıdıklarınızın büyük çoğunluğu teröre yardım ve yataklık eden kişilerdir. Bize her zaman burada siyasiler 'Burada yargı bu işlere bakar' diyorsa, ben de aynı şekilde yargının kararı diyorum.







ALMANYA'DA KONUŞMASININ YASAKLANMASI



Erdoğan, "Alman yönetimi, eyaletler vesaire, benim burada salon toplantısı yapmama müsaade etmediler ve buna tahammül edemediler. Acaba bunu hangi özgürlük anlayışı ile bağdaştıracağız. Eğer özgürlükler dünyasında yaşıyorsak, Türkiye Cumhuriyeti'nin halkının yüzde 52'sinin oyunu alan bir Cumhurbaşkanına Almanya'da bir salon toplantısında konuşma müsaadesi vermeyenler, kusura bakmasınlar özgürlüklerden bahsedemezler" diye konuştu.







CHP'NİN YÜRÜYÜŞÜ



Erdoğan yürüyüşe dair "Şu anda Türkiye'de, işte neredeyse 20 günü aştı, anamuhalefet partisinin düzenlemiş olduğu sözde bir adalet yürüyüşü var. Devam ediyor. Halbuki sözde adalet yürüyüşünü yapanlar partilerinin içinde genel başkanlığa aday olanlara adaylık hakkı vermiyorlar. Bu tür gariplikleri yaşıyoruz fakat bunların hepsini aşacağız" ifadelerini kullandı.



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