Erdoğan: Suriye ile ilişkilerimizi Rusya üzerinden sürdürüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı gazetecilerin, Esad’la ileride işbirliği olma ihtimali soruları üzerine “Ben kendim konuşmam o ayrı mesele. İstihbarat örgütlerimiz birbirleriyle görüşmelerini yapıyorlar” dedi.

Suriye ile Rusya üzerinden görüşüldüğünü belirten Erdoğan, "Suriye‘de rejimle ilişkilerimizi Rusya üzerinden sürdürüyoruz. Dün Sayın Putin’le bir telefon görüşmem de oldu. 5 celsede bir adım attık. Soçi’de birinci hamleyi yaptık, sonra Ankara, Tahran, tekrar Soçi, tekrar Ankara… Tekrar Tahran olacak. Bütün bunları yaparken bir şeyi tahkim ediyoruz. O da Astana süreci. Başta İdlip olmak üzere bölgeye yönelik atmamız gereken adımları konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Suriye’nin hak ve menefaatleri için, Suriye halkı için adımlar atıyoruz. Atılan adımların hepsi buna yöneliktir. Suriye halkının bizim karşımızda olması söz konusu değil. Suriye’de aşiretler bir an önce gelmemizi istiyor, aşiretlerin çok ciddi desteği var." dedi.

ulusal.com.tr