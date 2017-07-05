Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, France 24 kanalına konuştu

Erdoğan, "Katar krizinde körfez ülkelerin talepleri hiçbir koşulda kabul edilebilir değil. Ancak Katar'ın talep etmesi halinde Türk askeri üssünü kapatabiliriz." dedi.



CHP'nin Adalet Yürüyüşü

CHP'nin başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'yle ilgili de konuşan Erdoğan, "Maltepe'de bir miting ile noktayacaklarını söylüyorlar. En ufak bir hukuksuzluk olması halinde gereken müdahale yapılır." diye konuştu.



ABD'nin terör örgütüne verdiği silahlar

ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya verdiği silahlara ilişkin konuşan Erdoğan, " Silahların geri alınabileceğine inanmak imkansız. YPG'den herhangi bir tehdit geldiği taktirde ÖSO ile birlikte operasyon yapacağız." dedi.



Suriye zirvesi

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile G20 zirvesinde yapacakları görüşmeye ilişkin olarak, "Putin ile G20'de çatışmasızlık bölgelerini konuşacağız" dedi.



Almanya ile kriz

Seçilmiş bir Cumhurbaşkanının vatandaşlarıyla görüşmesinin engellenmesi Almanya'nın ne kadar özgürlükçü olduğunu gösteriyor.



Barzani'nin referandum kararı

Cumhurbaşkanı, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin aldığı bağımsızlık referandumu kararı ile de ilgili konuştu ve "Referandum kararı doğru değil. Pişman olacaklar" dedi.





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