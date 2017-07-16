FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla TBMM'de anma programı düzenleniyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla TBMM'de anma programı düzenlendi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Türk milleti 15 Temmuz'da herhangi bir topluluk değil, kelimenin tam anlamıyla millet olduğunu, hem de nasıl bir millet olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Yaşadığı ülke, mensubu olduğu millet, özellikle de gençler konusunda ümitsizliğe düşmüş olanlar vardı. 15 Temmuz gecesi hep beraber gördük ki küllerin altında kor bir ateş yanıyor. Vakti, saati geldiğinde o kor ateş istiklaline ve istikbaline el uzatan herkesi yakıp kül eden bir aleve dönüşüyor." ifadelerini kullandı.



"Nasıl kalkar da buna kontrollü darbe dersiniz?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir asır önce yedi düvelin bir araya gelip, tüm gücüyle yüklendiği Çanakkale'de herkesi şaşırtan bir zafere imza atmıştık. 15 Temmuz'da da yedi düveli arkasına alan bir ihanet çetesinin 40 yıllık planını 20 saate kalmadan bozarak tarihimize yeni bir zaferi nakşettik. Savaşlar, ordular arasında olur. Türk milleti 15 Temmuz'da ordulaşmış bir ihanet çetesine karşı yüreğindeki imanı ve çıplak elleriyle bir mücadele verdi."



"Bugün baktım CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu konuşuyor ve konuşurken de hala bu olayı kontrollü bir darbe olarak ifade ediyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

Kimseyi aldatmayalım, bu olaya kontrollü darbe demek gerçekten bir nasipsizliktir, bu olaya kontrollü darbe demek nasipsizliğin ötesinde vurdumduymazlıktır. Siz bu milleti ne zannediyorsunuz? Nasıl kalkar da buna kontrollü darbe dersiniz? Siz yoksa bu sürecin hala böyle devam etmesini mi istiyorsunuz? Kusura bakma, olağanüstü hal pazartesi günü Milli Güvenlik Kurulu gündemine gelecek, konuşacağız ve hükümetimize tavsiye kararını alacağız."



"Ey Feto, senin gideceğin yer var mı?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse Pensilvanya'daki bu Feto'nun bütün kirli çamaşırlarını ortaya çıkarmaktan çekinmesin. Ne biliyorsa söylesin. Adını anmaktan çekinmesin. Çünkü biz Müslümanlar olarak iki kişi konuşuyorsak üçüncüye hainlerin kim olduğunu anlatmalıyız, öğretmeliyiz ki herkes bilsin. Bu millete nasıl kıydınız, bu milleti nasıl parçaladınız? Ey Feto, senin gideceğin yer var mı? Bu milleti parçalamak için yapmadığın iş kaldı mı? Çalmadığın kapı kaldı mı? Şimdi Pensilvanya'da 400 dönüm yeri sana tahsis ettiler, oradan dünyayı idare ediyorsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920 tarihinde milletvekillerimiz ve milletimizle birlikte dualarla, salavatlarla, tekbirlerle açılmıştı. Aradan 96 yıl geçtikten sonra 15 Temmuz 2016 tarihinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi, yine milletvekillerimiz ve milletimiz tarafından aynı şekilde dualarla, tekbirlerle müdafaa edilmiştir." dedi.



"2023 hedeflerimize mutlaka ulaşacağız"

"15 Temmuz gecesi bu vatana kıymaya çalışanlar şimdi mahkemelerde ihanetlerinin hesabını veriyorlar" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suyunu içtikleri, ekmeğini yedikleri vatanlarını Pensilvanya'daki şarlatanın emriyle 1 dolara satanlar zindanlarda çürürken bu Meclis milletimize hizmete devam edecek. Çünkü milletimize sözümüz var. Cumhurbaşkanlığıyla, Meclisiyle, hükümetiyle, tüm resmi ve özel kurumlarımızla birlikte ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracak, 2023 hedeflerimize mutlaka ulaşacağız. Bu sözümüzü yerine getirene kadar ne bize ne Meclisimize ne hükümetimize ne de milletimize durmak, duraksamak, dinlenmek yoktur." değerlendirmesinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelerde bulundu:

"15 Temmuz gecesi bu vatana kıymaya çalışanlar şimdi mahkemelerde ihanetlerinin hesabını veriyorlar. Suyunu içtikleri, ekmeğini yedikleri vatanlarını Pensilvanya'daki şarlatanın emriyle 1 dolara satanlar zindanlarda çürürken bu Meclis milletimize hizmete devam edecek. Çünkü milletimize sözümüz var. Cumhurbaşkanlığıyla, Meclisiyle, hükümetiyle, tüm resmi ve özel kurumlarımızla birlikte ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracak, 2023 hedeflerimize mutlaka ulaşacağız. Bu sözümüzü yerine getirene kadar ne bize ne Meclisimize ne hükümetimize ne de milletimize durmak, duraksamak, dinlenmek yoktur."





Erdoğan konuşma yaptığı sırada vatandaşların üzerine drone düştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz töreninde konuştu. Erdoğan'nın konuşması sırasında "Drone" düştüğü bilgisi geldi. Drone düşmesi sonucunda 7 kişinin yaralandığı sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yaralıların sedye ile ambulansa götürüldüğü yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. "Drone" düşmesi üzerine olay yerine sağlıkçıları yönlendiren Erdoğan, "Orada bir sıkıntı var mı şu anda herhangi bir şey. Yok hamd olsun. Bazen dronlar da düşüyor demek ki" dedi.



