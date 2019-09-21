TEKNOFEST'in bugünkü konuğu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan festivaldeki vatandaşlara seslendi, "Teknolojik dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil, üreticisi olmak istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST İstanbul'a katıldı.



Erdoğan, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliğinin düzenlendiği Atatürk Havalimanına helikopter ile gitti.



Erdoğan'a, bakanlar da eşlik etti. Erdoğan'ı TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar karşıladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan festival alanına kurulan ana sahnede vatandaşlara seslendi.



Erdoğan, "Teknolojide üretim" vurgusu yaptı.



Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov da TEKNOFEST'e katıldı. Avakov'u, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ağırladı.



Bakan Soylu, alanda kurulan İçişleri Bakanlığı çadırını Ukraynalı mevkidaşı ile gezdi.



ulusal.com.tr

