Erdoğan: Terör koridorunu yıkmak için izin almayız

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konuştu. Açıklamalarının büyük kısmını ABD ve Rusya ile varılan mutabakata ayırdı. Özellikle Soçi'deki toplantıdan ayrıntılar paylaştı.

30 Ekim'de Cenevre'de önemli bir toplantı yapılacak. Erdoğan öncesinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.

PKK'nın yeni isimlerle ortaya çıkmasına asla müsade etmeyeceklerini söyledi.

Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısını da açıkladı Cumhurbaşkanı.

Türkiye, Rusya'nın yanı sıra 17 Ekim'de de Amerika ile mutabakata varmıştı. PKK'nın bölgeden çıkması için 120 saat süre tanınmıştı.

Erdoğan'ın batıya da eleştirisi vardı.

ulusal.com.tr