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Erdoğan, teşkilatlarını uyardı

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, yaklaşan il ve ilçe kongreleri öncesi teşkilatlara 10 maddeli bir genelge gönderdi. Daha önce parti içindeki kavgaların bitmesi için kamuoyu önünde çağrılar yapan Erdoğan, kongrelerde yeni başkan ile eski başkanın birlikte sahneye çıkıp samimi görüntü vermesini istedi.

Erdoğan, teşkilatlarını uyardı

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, yaklaşan il, ilçe ve belde kongreleri öncesi teşkilatlara talimat genelgesi gönderdi.

10 maddeden oluşan genelgede, parti yöneticilerine dikkat çeken uyarılar yapıldı.

Daha önce kamuoyu önünde parti içi kavgaların ve tartışmaların bitmesi için uyarılar yapan Erdoğan, kongrelerde birlik görüntüsü verilmesini istedi.

Kongrelerde, birlik ve beraberlik mesajlarının toplumun algısı için önemli olduğunu belirten Erdoğan, "Bu yüzden yeni başkan ve eski başkanlar birlikte sahneye çıkmalı, tüm teşkilat samimi görüntü vermeli" dedi.

Sosyal medyada polemiklere girilmemesi gerektiğini belirten Erdoğan'a göre, kadınların kullandığı argümanlar erkeklere, erkeklerininki kadınlara dağıtılmamalı. Ayrıca yeni yönetimlerde kadınlara ve gençlere yer açılacağı da vurguladı.

AKP lideri, parti adına yerellerde önceden belirlenen açıklamanın tek bir kişi tarafından yapılmasını istedi.
 
ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #AKP #kongre #genelge
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