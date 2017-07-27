Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP'li vekillerle yaptığı toplantıda konuştu. Erdoğan, "Yorulan varsa kenara çekilsin. Teşkilatta vatandaşa, bakanlara saygı esastır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün kabine üyeleri ve milletvekilleri ile yaptığı toplantıda “Yorulun varsa çekilsin” söylemini tekrarladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine üyeleri ve AKP'li milletvekilleri ile yaptığı toplantı sona erdi. Yaklaşık 50 dakika süren toplantıda Erdoğan, “Yorulan varsa çekilsin” açıklamasını teşkilat üyeleri için yineledi.



AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, toplantı sonrası gazetecilere değerlendirmede bulundu. Erdoğan’ın açıklamasının hatırlatılması üzerine Elitaş, bu söylemini sürekli tekrarladığına işaret etti.



Erdoğan'ın toplantıdaki sözlerinden satır başları şöyle:



Yorulan varsa çekilin. Teşkilatta vatandaşa, bakanlara saygı esastır.



OHAL, yatırımlar için bahane olamaz.



En iyi tatil milletle birlikte olmaktır. Milletle birlikte olmak bizim hayat tarzımızdır.



İçerde ve dışarda yapılan saldırıların hedefi AK Parti.