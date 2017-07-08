Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan G20 zirvesinde Amerikan Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Görüşme 20 dakika sürdü.

Almanya'nın Hamburg kentindeki G20 zirvesinin ikinci gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlele ikili görüşmelerini sürdürdü.



Erdoğan, bu kapsamda ABD Başkanı Donald Trump ile 20 dakika süren bir görüşme yaptı.



Saat 15.30'da başlayıp 15.50'de biten görüşmede iki liderin özellikle Suriye ile ilgili değerlendirme yaptığı belirtildi.



Erdoğan, zirvenin ilk gününde "Küresel Büyüme ve Ticaret" temalı birinci çalışma oturumu öncesi de Trump ile bir süre görüşmüştü.



ulusal.com.tr