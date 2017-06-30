Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Amerikan Başkanı Donald Trump bugün telefon görüşmesi yapacak. Erdoğan ile Trump arasındaki görüşme Türkiye saatiyle 16.30'da yapılacak. Gündemin Rakka Operasyonu olacağı ifade ediliyor.

0 0 0 0