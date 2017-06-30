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Erdoğan, Trump ile telefonda görüşecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Amerikan Başkanı Donald Trump bugün telefon görüşmesi yapacak. Erdoğan ile Trump arasındaki görüşme Türkiye saatiyle 16.30'da yapılacak. Gündemin Rakka Operasyonu olacağı ifade ediliyor.

Erdoğan, Trump ile telefonda görüşecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye saatiyle 16.30'da Amerikan Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşecek.

Erdoğan-Trump görüşmesinin 40 dakika sürmesi planlandı.

Görüşmenin öncelikli gündemi ise Rakka Operasyonu olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak 16 Mayıs'ta Washington'ı ziyaret etmiş ve Beyaz Saray'da Trump ile baş başa görüşmüştü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #trump #erdoğan #türkiye
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