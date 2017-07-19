"Erdoğan Türkiye'yi değil, Türkiye Erdoğan'ı yönetiyor" Vatan Partisi Doğu Perinçek, Denizli'de katıldığı konferansta bu değerlendirmeyi yaptı. Perinçek, 2014'te itibaren Tayyip Erdoğanlar'ın Amerika kontrölünden çıktığını vurguladı.

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Vatan Partisi Genel başkanı Doğu Perinçek yurt gezileri kapsamında Denizli'ye gitti.



Partisine yeni üye olanlara rozet takan Perinçek, Türkiye siyasetine dair önemli açıklamalar yaptı.



Vatan Partisi Lideri'nin gündemindeki diğer konu da Irak'ın Kuzeyi'ndeki bağımsızlık refarandumuydu. Perinçek, refarandumun İran, Suriye ve Türkiye'yi için tehlike oluşturduğunu belirtti.



ulusal.com.tr