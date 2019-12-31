Erdoğan ve Akar'dan yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl mesajı paylaştı.

Erdoğan mesajında Libya ile imzalanan mutabakatlara dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı, atılan adımlarla Doğu Akdeniz'deki oyunun bozulduğunu ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yayımladığı yeni yıl mesajında, yeni umut ve heyecanlarla 2020 yılına hazırlandıklarını belirtti.

"Stratejik öneme sahip adımlar atıldı" diyen Hulisi Akar, Libya ile yapılan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması" ile "Güvenlik ve Askeri İş Birliği" mutabakat muhtıralarına işaret etti.

"Bu anlaşmalarla her iki ülkenin hak ve menfaatleri doğrultusunda tamamen uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun bir şekilde Akdeniz’de deniz yetki alanları kayıt altına alınarak bölgede oldubittilere izin verilmeyeceği açık bir şekilde ortaya konmuştur."

Akar, Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı olan Mavi Vatan tatbikatı da dahil olmak üzere Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri tarafından toplam 93 tatbikatın başarıyla icra edildiğini aktardı.

Milli Savunma Bakanı ayrıca FETÖ mesajı da verdi.

"TSK'nin şanlı üniformasını bir tek hainin dahi taşımaması için yeni bilgi ve belgeler doğrultusunda FETÖ ile mücadeleye devam edilecektir."

Bakan Akar, TSK'nin niteliklerini daha da artıracaklarına yürekten inandığını da vurguladı.

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