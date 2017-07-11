Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, İstanbul Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliğine ziyarette bulundu.

ve, Edirnekapı'dakine ziyarette bulundu.Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliğine ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım geldi. Yıldırım, ziyaret için şehitliğe gelen vatandaşları selamladı, çocuklarına oyuncak dağıttı. Yıldırım daha sonra, şehitlik girişinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşıladı.Karşılamada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da hazır bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra şehitliğe geçti.Bu arada, ziyaret dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.Anma dolayısıyla şehitliğe ziyarete gelen çok sayıda vatandaş dasloganları attı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliğini ziyareti, yaklaşık iki saat sürdü. Erdoğan ve Yıldırım, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak, dua etti.Ziyarette Erdoğan ve Yıldırım, şehitlerin yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz şehitlerinin kabirleri başında Kur'an-ı Kerim de okudu.Erdoğan ve Yıldırım, daha sonra Şehzade Camisi'ne geçti.