Erdoğan: YPG'nin çekileceği sözünü verenler bunu gerçekleştirmedi

Amerika sözünü tutmadı. Erdoğan Trump zirvesi öncesi Suriye'nin kuzeyinde eller tetikte.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Kasım'da Amerika'ya gitme kararı aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü Erdoğan. Temaslara ilişkin kararı da görüşmede verdi.

Erdoğan'ın dosyası ise oldukça kabarık. Tutulmayan sözler, diplomatik dilden uzak mektup, PYD/YPG sınırdan çekilmemesi... Washington-Ankara hattında gündem yoğun...

"Amerika'ya gitme" eleştirilerini de yanıtladı Erdoğan. Macaristan ziyareti öncesi havalimanında konuşan Erdoğan, hem Rusya hem Amerika ile imzalanan mutabat hakkında da açıklamalar yaptı. Suriye'nin kuzeyinden terör örgütü PYD/YPG'nin çıkmadığını söyledi.

Rusya ile varılan mutabakata da değindi Cumhurbaşkanı. "Ne yazık ki" diyerek süreçte aksamalar olduğunu belirtti.

Ve IŞİD lideri Bağdağdi'nin eşinin yakalanması... Erdoğan, bu konuda da bilgiler verdi.

Cumhurbaşkanı'nın gündeminde asker selamı veren sporculara açılan soruşturma da vardı.

ulusal.com.tr